Mascherine Ffp2 gratis per gli studenti sui bus

Il generale Figliuolo sta valutando di fornire le mascherine agli studenti che utilizzano i mezzi pubblici. La proposta lanciata dalla Toscana

ROMA — Mascherine Ffp2 gratis per tutti gli studenti italiani che vanno a scuola con i mezzi pubblici, per rientrare a Settembre in sicurezza.

Il commissario straordinario per l’emergenza generale Figliuolo sta valutando la possibilità di fornire le mascherine protettive alle studentesse e agli studenti che utilizzano l'autobus, tram o il treno per raggiungere i plessi scolastici.

A lanciare la proposta la Toscana, con l'iniziativa del sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella ma che è stata recepita positivamente dal commissario straordinario Figluolo.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha chiamato il generale Figluolo e fa sapere che "qualora l’intervento fosse autorizzato secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, riguarderà tutto il territorio regionale".