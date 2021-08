Miss Italia, ecco chi sono le finaliste in Toscana

Sono 24 le finaliste della selezione regionale legata al concorso Miss Italia 2021. La finale di Miss Toscana è in programma per venerdì 3 Settembre

CHIESINA UZZANESE — La semifinale regionale del concorso di Miss Italia per la Toscana si è svolta alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese dove è stato selezionato il gruppo delle 24 finaliste regionali del concorso. La manifestazione è stata organizzata dall'agenzia Syriostar responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria.

La giuria tecnica che era presieduta da Alessandro Fontanelli coordinatore parrucchieri stilisti nuovi look, Paolo Mazzei fotografo professionista, Raffaello Zanieri cantante, attore, presentatore e showman, da Sandra Pellegrini Castin Expert e da Anna D'Angelo consulente d'Immagine e Stylist.

Ecco chi sono le finaliste: Vanessa Collecchia di Massa, 19 anni, studentessa, Carolina Mirabile di Prato, 25 anni segretaria amministrativa in una azienda tessile, Camilla Lorieri di Firenze, 26 anni modella, Arianna Dionigi di Castellina in Chianti, 18 anni studentessa, Alice Baldini di Sesto Fiorentino, 18 anni studentessa, Virginia Barsacchi di Cenaia, 18 anni studentessa, Chiara Corrieri di San Miniato, 20 anni studentessa universitaria, Sara Galantuomini di Rosignano Marittino, 19 anni studentessa, Gemma Padula di Bagno a Ripoli, 19 anni studentessa, Sara Gori di Pistoia, 27 anni praticante forense, Rebecca Ricetti di Cascina, 21 anni studentessa, Sara Fabbri di Grosseto, 18 anni studentessa, Federica Betti di Montevarchi, 22 anni impiegata in uno studio tecnico, Lucrezia Bimbi di Firenze, 20 anni studentessa universitaria, Laura Sicca di Lucca, 19 anni studentessa, Viola Ciollaro di Lucca, 19 anni studentessa, Matilde Natali di Empoli, 18 anni studentessa, Khady Diakhatè di Santa Croce sull'Arno, 19 anni praticante di palestra, Daniela Ruggiriello di Livorno, 25 anni praticante di palestra, Anita Fratti di Capoliveri, 18 anni studentessa, Antonietta Marino di Bibbona, 24 anni studentessa, Noemi Cornello di Firenze, 19 anni studentessa, Azzurra Gasperini di Greve in Chianti, 22 anni, libera professionista, Valentina Iardella di Cecina, 24 anni assistente di volo.

Le 24 finaliste regionali si contenderanno oltre al titolo di Miss Toscana 2021 anche le 7 fasce regionali dei titoli satellite con il diritto di partecipare alla finale di Miss Toscana in programma per venerdì 3 Settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme e

alle prefinali nazionali.

Le finale dei titoli satellite sono programmate per giovedì 12 Agosto in piazza della Repubblica a Poppi con l'elezione di Miss Miluna Toscana. Lunedì 16 Agosto in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona con elezione di Miss Cinema Toscana. Sabato 21 Agosto a Villa Sperling a Montepiano di Vernio con l'elezione di Miss Rocchetta Bellezza. Domenica 29 Agosto in piazza Risorgimento a Quarrata con l'elezione di Miss Sorriso Toscana. Lunedì 30 Agosto in piazza Gramsci a Castelfiorentino con l'elezione di Miss Be_Much Toscana. Venerdì 3 Settembre in piazza Garibaldi a Casciana Terme dove verranno elette Miss Sport Toscana, Miss Eleganza Toscana e Miss Toscana 2021.