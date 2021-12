Albero di Natale deturpato con simboli nazisti

La polizia municipale indaga per risalire agli ignoti che l'altra notte hanno appeso all'abete davanti al municipio palline con l'immagine di Hitler

MONTEMURLO — Palline con simboli nazisti e l'immagine di Adolf Hitler con un cuore rosso sono state appese da ignoti sull'albero di Natale allestito davanti al municipio di Montemurlo. E' accaduto l'altra notte e adesso sull'episodio indaga la polizia municipale subito intervenuta per rimuovere la deturpazione.

"Il palazzo comunale e tutta la zona sono sorvegliati da numerose telecamere e dunque sarà facile risalire agli autori del gesto", fa sapere il sindaco Simone Calamai che ha dato notizia dei fatti attraverso i canali social del Comune condannando duramente l'atto.

"Si tratta di un episodio gravissimo", ha commentato il primo cittadino definendosi "indignato" per quella che non è ritenuta "solo una bravata" bensì "un gesto che oltraggia tutti coloro che sono morti per i valori di libertà e pace e che si sono battuti per regalarci la Costituzione e la libertà".