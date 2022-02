Green pass di durata illimitata dopo la terza dose, stop alle restrizioni per i vaccinati

Novità anche per le certificazioni dei guariti. Governo riunito per approvare, entro stasera, un nuovo decreto anti-Covid

ROMA — In attesa che il governo approvi il nuovo decreto anti-Covid in discussione a Palazzo Chigi oggi pomeriggio, è emerso l'orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico su una variazione sostanziale nella durata dei green pass: per chi ha già ricevuto la dose di rinforzo di vaccino oppure è guarito dal Covid e dopo ne ha fatte due, la certificazione verde passerà dagli attuali 6 mesi a un periodo illimitato, in attesa che le autorità del farmaco si pronuncino su una eventuale quarta dose.

In apertura del Consiglio dei ministri, il premier Draghi avrebbe inoltre fatto esplicito riferimento anche alla necessità di abolire le restrizioni per i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale in tutte le zone di rischio Covid, comprese quelle rosse, e di semplificare rapidamente le regole per le quarantene nelle scuole (per saperne di più clicca qui).

Vedremo più tardi se queste anticipazioni saranno confermate nel testo finale del decreto. Le nuove disposizioni comunque dovrebbero entrare in vigore lunedì prossimo, 7 Febbraio.