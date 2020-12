Il rilancio delle infrastrutture parte da Ospedaletto

Siglato l'accordo sul piano da un milione di euro per riqualificare l'area produttiva pisana: 800mila euro sono fondi regionali

PISA — E' stato siglato nella sede della Camera di Commercio di Pisa, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'accordo che dà il via al piano di riqualificazione dell'area produttiva di Ospedaletto, strategica per la presenza di aziende in forte espansione ma anche penalizzata da lotti rimasti incompleti e strade dissestate.

Il progetto, nato da un'intesa del 2019 tra Regione Toscana, Comune di Pisa, associazioni di categoria e Ordine degli Ingegneri, vale un milione di euro, l'80% dei quali messi a disposizione dalla Regione, per un totale di circa 800mila euro e prevede la riqualificazione dei nodi di accesso, del verde pubblico e delle opere di urbanizzazione.

“Si tratta di un’esperienza molto importante e di un modello di accordo, che crea sinergia tra Regione e Comune che poi si riversa sul privato, che porteremo ad imitare in tutta la Toscana”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

L'assessore regionale all'economia Leonardo Marras, che ha presentato la deliberata approvata dalla giunta con la quale sono state assegnate le risorse, ha puntualizzato che l'intesa "mette insieme risorse pubbliche per sostenere, tutti insieme, la ripresa del post Covid".

Il rilancio di Ospedaletto rientra, ha poi spiegato il presidente Giani, in una visione più ampia di interventi per potenziale le infrastrutture della Toscana. Tra quelli citati dal governatore in occasione della firma dell'accordo a Pisa ci sono i lavori per la tangenziale da San Giuliano Terme a Cisanello e il nodo ormai antico del corridoio tirrenico con la realizzazione delle quattro corsie fino al confine con il Lazio. "Ne ho giusto parlato una settimana fa con il dipartimento territoriale di Anas", ha detto Giani con riferimento a quest'ultimo intervento.