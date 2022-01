In Italia 192.320 positivi e 380 vittime del Covid

Aumenta il tasso di positività ma il picco della quarta ondata, secondo gli esperti, è vicino. In calo i pazienti gravi in rianimazione

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 192.320 nuovi positivi al Covid a fronte di 1 milione 181mila test fra tamponi molecolari e antigenici. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri ma il tasso di positività è aumentato al 16,3% (ieri era al 15,4).

Resta sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali con un calo dei ricoveri in terapia intensiva, 27 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.688 pazienti, e 19.500 degenti nei reparti ordinari, 52 in più. Diminuisce ma resta sempre elevatissimo il numero delle vittime, oggi sono 380. Si tratta per lo più persone che si sono infettate durante le festività natalizie.

Secondo gli esperti, il picco della quarta ondata della pandemia, quella che sarà ricordata per l'avvento della variante Omicron, è ormai vicino anche se l'onda lunga del contagio si farà sentire per molte settimane. In Gran Bretagna, assalita dalla quarta ondata con largo anticipo rispetto all'Italia, il governo ha cancellato alcune restrizioni come il green pass e l'obbligo di mascherina all'aperto. Il governo italiano invece dovrebbe ufficializzare nel pomeriggio l'elenco delle attività che resteranno accessibili senza green pass anche dal primo Febbraio.

Le regioni che oggi hanno registrato il maggior incremento di contagi sono la Lombardia (37.233), il Veneto (21.209) e l'Emilia Romagna (20.650). Qui sotto la tabella con i dati di tutte le Regioni. Per leggere il bollettino Covid della Toscana clicca qui.

Tabella Ministero della salute