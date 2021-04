Covid, in Italia 718 morti per il ricalcolo delle vittime in Sicilia

Sono 460 i decessi reali delle ultime 24 ore mentre i nuovi casi sono 18mila. Per il terzo giorno consecutivo calano i ricoveri in terapia intensiva

ROMA — Continua inesorabile e drammatica la scia dei decessi del Covid in Italia e ne sono stati contati ben 718, nel conteggio però ci sono 258 decessi pregressi, persone morte nei mesi scorsi in Sicilia e inseriti solo oggi. I morti reali nelle ultime 24 ore sono 460. In totale le vittime da inizio emergenza sanitaria, cioè dal Febbraio 2020, salgono così a 113.579.

Per quanto riguarda i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore ne sono stati 18.938 (ieri 17.221) diagnosticati attraverso 362.973 tamponi molecolari e antigenici, ovvero 811 in più rispetto a ieri quando erano stati 362.162. Il tasso di positività sale al 5,2% mentre ieri al 4,7%.

Scende ancora la pressione dei malati di Covid sugli ospedali: oggi sono 60 in meno nelle terapie intensive per un totale di 3.603 degenti, e 705 in meno nei reparti Covid ordinari (il totale è 28mila).

Dall'inizio della pandemia sono stati contagiati dal SarsCov2 più di 3 milioni e settecentomila italiani. Gli attualmente positivi sono 536mila (in calo di 7.969 unità rispetto a 24 ore fa). I nuovi guariti sono 20mila e portano il totale a 3 milioni e 86mila persone.

La regione che oggi ha registrato il maggior incremento di positivi è la Lombardia, 3.289 nuovi casi su 56.476 tamponi.

Seguono con più di mille casi in 24 ore la Campania (2.225 con 39.891 tamponi), il Piemonte (1.798 con 29.218 tamponi), la Puglia (1.791 con 14.281), la Sicilia (1.505 con 32.182 tamponi), l'Emilia Romagna (1.488 con 26.682 tamponi), il Lazio (1.363 con 37.631 tamponi) e la Toscana (1.309 con 26.094).

Per leggere il bollettino Covid odierno della Regione Toscana clicca qui