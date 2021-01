E' ufficiale, la Toscana resta in zona gialla

Lo ha comunicato il ministro della salute Speranza al governatore Giani. Scuole superiori in presenza ancora al 50%. Lombardia e Sicilia in zona rossa

ROMA — La Toscana resta in zona gialla almeno per un'altra settimana. Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani dopo una telefonata del ministro della salute Speranza.

"Ho appena sentito il ministro - ha scritto Giani - Grazie ai risultati del lavoro di queste settimane, mi ha ufficializzato che la Toscana continuerà ad essere zona gialla. Le scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%".

Le altre cinque regioni con l'epidemia sotto controllo che rimangono in zona gialla, oltre alla Toscana, sono Sardegna, Basilicata, Provincia autonoma di Trento e Molise.

In giornata il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze per il cambio di colore delle regioni dove l'andamento del contagio è peggiorato: Lombardia e Sicilia, già in zona arancione, passano in zona rossa. Lasciano invece la zona gialla per quella arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta. Restano in arancione anche Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Le nuove ordinanze entreranno in vigore domenica 17 Gennaio.

