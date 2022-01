Covid, nuovo record in Italia, 220mila nuovi casi

Il Papa entra in un negozio di dischi di Roma, la titolare: «Emozione immensa»

Tragica impennata di vittime, 294 in 24 ore. Non era mai stato registrato un incremento così elevato di contagi dall'inizio della pandemia

ROMA — Continua la pazza corsa del contagio Covid. Nel bollettino nazionale odierno ci sono 220.532 nuovi casi di infezione, il numero più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Ieri erano stati meno della metà ma anche il numero dei tamponi oggi è più che raddoppiato: 1 milione e 375mila test contro i 612mila di ieri. Resta stabile il tasso di positività intorno al 16%.

Impennata drammatica anche del numero delle vittime: oggi sono 294 mentre ieri si erano fermate a 227.

Le persone con l'infezione in corso sono 2 milioni e 134mila, quasi 130mila in più. L'incremento è superiore a quello dei guariti: oggi sono 90.456.

L'abnorme numero di nuovi positivi non corrisponde un analogo incremento negli ospedali, anche se la pressione è ormai altissima: nelle terapie intensive i pazienti sono 1.677, 71 in più rispetto a ieri. Nei reparti Covid ordinari invece i ricoverati sono 17.067, 727 in più.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di contagi sono la Lombardia (45.555), la Campania (30.042), il Veneto (21.504), l'Emilia Romagna (20.595).

Tabella Regione Toscana

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.