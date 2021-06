In Italia 927 nuovi casi e 28 morti per Covid

Nelle ultime 24 ore sono guarite dal coronavirus 6.566 persone, sono stati effettuati 188mila test. Ancora in calo i ricoveri

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 28 persone malate di Covid-19 (ieri 30). I deceduti dall'inizio della pandemia sono 127.362.



I nuovi positivi al coronavirus sono 927, in diminuzione rispetto agli 951 di ieri. In totale i casi accertati sono 4.255.700.

I dimessi ed i guariti sono invece 4.066.029, con un incremento di 6.566 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 62.309, in calo di 6.310 in 24 ore.

I 927 positivi odierni sono emersi dall'analisi di 188.191 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 198.031). Il tasso di positività sale leggermente allo 0,5% uguale a ieri.



Sono 328 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 16 nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 12 (ieri 4).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.027, 113 in meno.

Le regioni con più casi sono Lombardia (155), Sicilia (119) e Campania (112).

