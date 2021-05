In Italia meno di 2mila casi di Covid in 24 ore

Era dal Settembre 2020 che non si registrava un dato così basso di contagi. La regione più colpita la Campania, zero morti e casi in Molise

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati 1.820 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 2.949). Era dallo scorso Settembre che non si registrava un numero di nuovi casi così basso. Sale così a 4.217.821 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia.

Sono invece 82 i decessi (ieri 44), per un totale di 126.128 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite sono in totale 3.858.019 e 6.358 quelle delle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 233.674, 4.622 in meno rispetto a ieri.

I tamponi effettuati sono stati 86.977, ovvero 77.518 in meno rispetto a ieri quando erano stati 164.495. Il tasso di positività è 2,1% (ieri 1,8%)

Cala ancora la pressione sugli ospedali, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 109 in meno rispetto a ieri (ieri 209), per un totale di 6.482 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 28 in meno, portando il totale dei malati a 1.033.

La Campania è la regione più colpita per numero di nuove infezioni (284 casi), seguita da Sicilia (258) e Lazio (251). Il Molise oggi ha comunicato zero nuovi positivi e zero decessi.

