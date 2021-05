In Italia 3.224 nuovi casi e 166 morti

Emergenza Covid, calano i ricoverati in terapia intensiva, meno 59 e nei reparti ordinari, meno 393. Attualmente positivi 268mila italiani

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 166 persone malate di Covid-19 (ieri 110). Il totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia è di 125.501.

I nuovi casi positivi al coronavirus sono 3.224, in aumento rispetto ai 2.490 di ieri. Con questo incremento il numero dei contagiati accertati sale a 4.197.892.

I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 252.646 test, tra tamponi molecolari e test antigenici (ieri 107.481).

Gli attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 268.145, cioè 8.294 meno di ieri.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i malati di Covid gravi, ricoverati in terapia intensiva, sono 1.323, in calo di 59 rispetto a ieri. Nei reparti Covid ordinari ci sono invece 8.557 pazienti, cioè 393 meno di ieri.

Le regioni con più nuovi casi sono Lombardia (505), Campania (410) e Sicilia (372).

