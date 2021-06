Report vaccini, la situazione nelle varie regioni

In Italia le somministrazioni di vaccini anti-covid sono quasi 42 milioni. I numeri in Toscana dagli over 80 fino alla fascia 12-19 anni

ROMA — In Italia al momento sono state somministrate 41.813.087 su 45.737.517 ricevute, ovvero il 91.4%.

Secondo i dati del Governo la Toscana è al secondo posto per prime dosi somministrate agli over 80, con il 98,04%, dietro al Veneto. La media italiana sulle prime dosi è del 91,43%. Sulle seconde dosi agli over 80 la Toscana è ancora seconda, dietro all'Emilia Romagna.

OVER 80

Sempre nei dati del Governo, per le prime dosi agli over 70, la Toscana si trova al sesto posto con l'88,04% di prime dosi somministrate, la media italiana è dell'85%. Sulle seconde dosi invece è al sedicesimo posto con il 31,72% di persone completamente vaccinate. La media italiana è del 39,66%.

OVER 70

Per quanto riguarda gli over 60 la Toscana è sopra la media nazionale (76,93%) con il 78,67% di prime dosi fatte e si trova all'ottavo posto tra le regioni italiane. Sulle seconde dosi la Toscana è quindicesima con il 26,73%, la media nazionale è del 32,49.

OVER 60

Il 50,85% dei 604.919 over 50 toscani hanno ricevuto la prima dose, mentre il 16,78 ha completato il ciclo di vaccinazioni.

Dei 546.375 over 40 toscani il 35,10% ha ricevuto la prima dose, mentre ha completato la vaccinazione il 14,39%.

Gli over 30, che in Toscana sono 397.729, risultano vaccinati con prima dose per il 24,39%, con seconda dose per il 13,60.

Gli over 20 in Toscana sono 338.932, di questi il 19,62% ha ricevuto la prima dose, mentre la seconda l'ha ricevuta l'11,72%.

Infine nella fascia 12-19 anni, che conta 270.353 toscani, la prima dose è stata somministrata al 6.69% della popolazione.