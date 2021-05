Vaccini agli over 80, Toscana seconda, tutte le classifiche

Campagna vaccinale anti-covid, il Governo ha pubblicato i dati delle regioni. Nella nostra vaccinati il 100% dei medici e degli ospiti delle rsa

ROMA — Il Governo ha pubblicato sul sito istituzionale i dati aggiornati alle 17 del 14 Maggio di tutte le regioni sulle vaccinazioni delle varie categorie prioritarie. È quindi possibile fare un raffronto per ciascuna delle categorie finora coinvolte (qui il report della settimana scorsa).

Per quanto riguarda le dosi somministrate su quelle ricevute la Toscana si trova al tredicesimo posto con l'88,8% (sette giorni fa la Toscana era quindicesima).

Nell'ultima settimana la campagna vacinale ha avuto una brusca accelerazione in Toscana, sono state aperte le prenotazioni a tutti gli over 50, mentre da lunedì 17 a venerdì 21 Maggio si possono prenotare gli over 40.

Over 80. Nella categoria dei più anziani la Toscana è seconda per prime dosi di vaccino somministrate, con il 97,99% di vaccinati (la scorsa settimana era terza), dietro al Veneto. La media nazionale è dell'88,51%. Per quanto riguarda la seconda dose la percentuale toscana dei vaccinati è dell'87,18%, la Toscana è seconda in questa classifica (una settimana fa era terza, due settimane fa undicesima). La media nazionale è del 76,87%. Gli over 80 in Toscana sono 320.589.

OVER 80

Categoria 70-79 anni. La Toscana è tredicesima nella somministrazione delle prime dosi con la percentuale del 73,72% (una settimana fa era ottava). La media nazionale è del 75,16%. Ancora poco indicative le percentuali sulle seconde dosi, la media nazionale è del 20,40%, quella toscana del 18,48%. I 70-79enni in Toscana sono 410.893.

OVER 70

Ospiti delle rsa. La Toscana da settimane ha già somministrato la prima dose di vaccino al 100% degli anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite, la media nazionale è del 97,44%. La dose di richiamo in Toscana è stata somministrata al 75,91%, la media nazionale è del 81,91%. Gli ospiti delle rsa in Toscana sono 22.431.

OSPITI RSA

Personale sanitario. In Toscana da tre settimane il 100% di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altri lavoratori ospedalieri ha ricevuto la prima dose di vaccino, a media nazionale è del 96,19%. La seconda dose in Toscana l'ha ricevuta il 91,11% degli aventi diritto (terzo posto), la media nazionale è dell'82,50%. Il personale sanitario in Toscana è composto da 131.310 persone.

PERSONALE SANITARIO

Personale scolastico docente e non docente. La Toscana ha inoculato la prima dose all'81,47% degli aventi diritto (undicesimo posto), la media nazionale è del 77,17%. Seconde dosi: la Toscana è quarta con il 27% di richiami eseguiti, dietro Puglia, Marche e Valle D'Aosta. La media nazionale è dell'11,86%. Il personale scolastico toscano è composto da 80mila persone.