Vaccini anche nel circuito del Mugello

Il presidente Giani ha annunciato che anche l'impianto motoristico diventerà tra poche settimane un centro vaccinale anti-covid

SCARPERIA SAN PIERO — Dal 2 Giugno il circuito del Mugello aprirà le porte non alle moto ma ai cittadini che ancora devono vaccinarsi contro la malattia Covid-19.

L'apertura di un centro vaccinale nell'impianto motoristico è stata resa nota dal presidente della Toscana Eugenio Giani.

Questo nuovo centro vaccinale va ad aggiungersi ai tanti già presenti in Toscana. Al momento un toscano su quattro è vaccinato contro il Covid e la regione del Pegaso è la terza per somministrazione di prime e seconde dosi agli over 80, cliccando qui si possono leggere le classifiche regionali delle varie categorie, dagli anziani al personale scolastico.