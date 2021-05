Vaccini last minute pronti per il varo ma niente maturandi

In Toscana sta per partire il nuovo sistema: gli over 40 potranno prenotare all'ultimo momento i posti tornati liberi a causa della disdetta

FIRENZE — La Regione Toscana e le Asl stanno mettendo a punto l'ennesima novità della campagna vaccinale contro il Covid: le prenotazioni last minute, in avvio entro la fine della settimana.

Come funziona? Ogni sera saranno rimessi a disposizione delle prenotazioni tramite il sito prenotavaccino.sanita.toscana.it i posti tornati liberi nei vari centri vaccinali a causa delle disdette. La somministrazione vera e propria del siero avverrà quindi entro le 24 ore successive.

I vaccini last minute però sono riservati solo a coloro che ganno dai 40 anni in su.

E le vaccinazioni per gli studenti che quest'anno devono affronatre l'esame di maturità? Per ora in Toscana non se ne parla, come ha confermato oggi l'assessore regionale alla salute Simone Bezzini: "Ci atteniamo alle indicazioni del generale Figliuolo - ha detto Bezzini - e quindi rimaniamo sul target degli over40".

In altre regioni invece sul fronte dei maturandi si corre: in Liguria questa mattina i primi over18 si sono vaccinati nell'hub della Fiera di Genova prenotandosi ieri sera a partired alle 23 (sieri previsti: AstraZeneca e Johnson&Johnson); in Sicilia da domani gli studenti potranno vaccinarsi anche senza prenotazione, i minorenni con il siero Pfizer e i maggiorenni con AstraZeneca o Johnson&Johnson; nel Lazio invece gli alunni potranno prenotarsi a partire dal 27 Maggio e le somministrazioni avverranno il primo, il 2 e 3 Giugno; in Val d'Aosta è previsto un open day senza prenotazione aperto a tutti coloro che hanno più di 18 anni (maturandi compresi) purchè siano residenti o domiciliati sul territorio regionale; in Lombardia, dal 2 Giugno, agende aperte a tutti i cittadini della fascia di età fra i 16 e i 29 anni.