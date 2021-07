Vaccini Covid, canale prioritario per i docenti

Figliuolo ha sollecitato le Regioni a garantire corsie preferenziali. In Toscana non sono ancora vaccinati poche centinaia di operatori della scuola

ROMA — Il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo ha chiesto ai presidenti delle Regioni di organizzare una nuova corsia preferenziale per la vaccinazione degli insegnanti e di tutto il personale scolastico e universitario. L'obiettivo è arrivare all'inizio del nuovo anno scolastico, a metà Settembre, con la possibilità di garantire le lezioni in presenza grazie ad una elevatissima copertura vaccinale per questa categoria di lavoratori che peraltro, già nei mesi scorsi, ha goduto di un accesso prioritario alla somministrazione del siero anti-Covid.

Allo stato attuale, in tutta Italia, sarebbero 227mila i docenti, bidelli, impiegati amministrativi di scuole ed atenei che non si sono ancora vaccinati contro il Covid.

"La percentuale di personale scolastico raggiunta finora dalla prima dose è pari all'85% come media nazionale - ha scritto Figliuolo ai governatori - con un incremento dello 0,5% dal 23 Giugno ad oggi. Ci sono però regioni ben al di sotto questa media. Invece è necessario incentivare la vaccinazione in questa categoria, riservandole corsie preferenziali anche presso gli hub vaccinali".

Per quanto riguarda la Toscana, ad oggi sono stati somministrate al personale scolastico 79.748 prime dosi e 68.288 seconde dosi su un totale di circa 80mila operatori della scuola.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha confermato che, nei prossimi giorni, sarà riaperto il portale regionale per la prenotazione dei vaccini a tutte le fasce di età, compresi gli adolescenti da 12 a 16 anni che però potranno accedere alla somministrazione solo dopo Ferragosto. "Arriveranno comunque al primo giorno di scuola vaccinati" ha sottolineato Giani.

Il governatore ha ribadito anche l'intenzione di aprire il nuovo anno scolastico con le lezioni in presenza.

"La Toscana è stata leader per l'attività didattica in presenza - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani - e noi continueremo su questa impostazione con l'inizio dell'anno scolastico".