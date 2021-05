Vaccini, scatta l'ora per chi ha da 58 a 59 anni

Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: gli spari e gli studenti in fuga dalla finestre

Dalle ore 17 agende aperte per chi è nato nel 1962 e nel 1963 che potranno così prenotare il vaccino anti-Covid sul portale regionale

FIRENZE — La Regione Toscana aprirà il portale regionale per la prenotazione dei vaccini anti-Covid anche alle persone di età compresa fra i 58 e i 59 anni dalle 17 oggi pomeriggio. Prenotazione aperte quindi per chi è nato nel 1962 o nel 1963.

I 58 e 59enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it

Il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali.

Inoltre oggi è stata aperta anche la possibilità di registrazione per gli ultra-fragili, familiari e badanti che non si erano ancora prenotati sul portale regionale.