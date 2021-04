Vaccino over 70, agende aperte per le ultime dosi

Della fornitura straordinaria di 50mila dosi di AstraZeneca ne sono rimaste duemila. Appuntamenti fino a domenica 2 Maggio nei centri vaccinali

FIRENZE — La corsa al vaccino dei settantenni è quasi al fotofinish: della fornitura straordinaria di 50mila dosi di AstraZeneca sono ancora disponibili le ultime 2mila dosi.

Le persone con più di 70 anni, nate tra il 1941 e il 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni, possono ancora prenotare gli ultimi vaccini rimanenti sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it che rimarrà aperto fino a esaurimento dei posti disponibili.

Questa fornitura di 50mila dosi, messa a disposizione degli over 70, consente alla Toscana di accelerare sulla vaccinazione delle persone che rientrano tra le categorie prioritarie più a rischio a causa della loro età.

Solo nella giornata di oggi in Toscana sono state vaccinate 30mila persone contro il Covid.

"La prova generale di oggi - ha dichiarato il presidente Giani - conferma che siamo in grado di mantenere elevati ritmi di vaccinazione. Fra l’altro, sul fronte della campagna vaccinale degli over 80, i dati ministeriali ci pongono al secondo posto in Italia per percentuale di somministrazione che si attesta intorno al 95%, avendo concluso l’inoculazione della prima dose. E siamo nella media italiana anche per quanto riguarda gli altri filoni vaccinali".

In Toscana alle 17,30 di oggi sono oltre 1milione e 200mila i vaccini somministrati tra prime dosi e richiami, come riportato sul portale regionale, aggiornato in tempo reale.

Nella giornata di oggi è stato anche inaugurato il nuovo grande centro vaccinale di Empoli in grado di garantire 1.000 somministrazioni al giorno e che si va ad unire a quello del Mandela Forum di Firenze, al Carrara Fiere e al centro vaccinale di Livorno e al Centro Pegaso di Prato.