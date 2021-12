Vaccini Covid, entro 7 giorni al via le prenotazioni per i bambini

La fascia di età interessata è quello fra 5 e 11 anni, la più colpita durante la quarta ondata. Mandela Forum primo hub vaccinale in Italia

FIRENZE — Entro una settimana, 10 giorni al massimo anche in Toscana sarà possibile prenotare le somministrazioni del vaccino anti-Covid per i bambini da 5 a 11 anni, alla luce del recentissimo via libera da parte delle autorità del farmaco europee e italiane. Il vaccino sarà quello specifico prodotto da Pfizer-Biontech, con il principio attivo ridotto a un terzo rispetto al dosaggio degli adulti. La Regione ne ha ordinate 90mila dosi. Attualmente i bambini e i ragazzi al di sotto dei 20 anni sono quasi un terzo dei nuovi casi di contagio in Toscana e di questi la fascia di età più colpita è proprio quella delle scuole elementari.

L'annuncio dell'imminente apertura delle prenotazioni è stato dato dal presidente della Regione Eugenio Giani al Mandela Forum di Firenze, da quasi un anno diventato il più grande centro vaccinale della Toscana e ora anche d'Italia dopo la chiusura di quello allestito dalla Regione Lazio alla Nuvola di Fuksas. Oggi Giani ha festeggiato al Mandela le 600mila somministrazioni di vaccino e proprio in questa struttura, al primo piano, sarà organizzato lo spazio riservato alle vaccinazioni dei più piccoli.

Nell'ultima settimana i contagi in Toscana sono aumentati del 26% rispetto a quella precedente, con 4.027 nuovi casi: non succedeva dalla scorsa estate.

"E' probabile che aumentino ancora da qui a Natale perchè le persone si muovono - ha detto Giani - L'importante però è che la crescita avvenga come sta avvenendo adesso, in modo graduale e senza appesantire gli ospedali".

La Toscana è in zona bianca e la situazione nei reparti ospedalieri è stabile. Secondo le regole in vigore attualmente, per far scattare la zona gialla bisogna superare le soglie di sicurezza sia dei reparti Covid ordinari che di terapia intensiva ma la Toscana è ancora molto lontana da questi numeri. "A stamani sono 299 i posti letto Covid occupati - ha detto Giani - mentre per entrare in zona gialla il limite è 750".