Covid, ecco come funziona il vaccino Pfizer

Tutte le risposte alle domande sul vaccino sono state fornite dall'Agenzia italiana del farmaco che ne ha descritto le caratteristiche principali

FIRENZE — Il vaccino arrivato in Italia e distribuito anche in Toscana è stato somministrato ai primi medici, infermieri ed operatori sanitari secondo le indicazioni dettate dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

Ma di che vaccino si tratta? Si può somministrare ai maggiori di 16 anni attraverso due dosi ripetute a distanza di 21 giorni e "non contiene il virus ma solo l’informazione genetica che serve per produrre la proteina che blocca l'infezione" a spiegarlo è l'Agenzia italiana del farmaco che ne ha illustrato le caratteristiche attraverso una serie di domande e risposte.

Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha precisato che "Per ottenere la cosiddetta immunità di gregge è necessaria la vaccinazione dell'80 per cento della popolazione". Ha poi aggiunto che "la vaccinazione è gratuita ma non obbligatoria".

L'Istituto Superiore della Sanità ha individuato alcune fake news sui vaccini, tra queste la durata dell'immunità "La protezione indotta dai vaccini, sulla base dei dati emersi durante le sperimentazioni, durerà alcuni mesi. Solo quando il vaccino sarà somministrato a larghe fasce di popolazione sarà possibile verificare se l’immunità durerà un anno, come accade con l’influenza, più anni, come accade con la vaccinazione antipneumococcica o se sarà necessario sottoporsi a richiami".

L'Aifa ha spiegato che "Il vaccino Covid-19 mRNA BNT162b2 o Comirnaty ha l'obiettivo di prevenire la malattia da coronavirus 2019 nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni. Contiene una molecola denominata RNA messaggero con le istruzioni per produrre una proteina presente su SARS-CoV-2, il virus responsabile di Covid-19. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare la malattia".

Somministrazione. "Il vaccino viene somministrato in due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra".

Come entra in funzione nell'organismo. "I virus SARS-CoV-2 infettano le persone utilizzando una proteina di superficie, denominata Spike, che agisce come una chiave permettendo l’accesso dei virus nelle cellule, in cui poi si possono riprodurre. Tutti i vaccini attualmente in studio sono stati messi a punto per indurre una risposta che blocca la proteina Spike e quindi impedisce l’infezione delle cellule. Il vaccino Comirnaty è fatto con molecole di acido ribonucleico messaggero che contengono le istruzioni perché le cellule della persona che si è vaccinata sintetizzino le proteine Spike. Nel vaccino le molecole di mRNA sono inserite in una microscopica vescicola lipidica che permette l’ingresso del mRNA nelle cellule. Una volta iniettato, l’mRNA viene assorbito nel citoplasma delle cellule e avvia la sintesi delle proteine Spike. Le proteine prodotte stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici. In chi si è vaccinato e viene esposto al contagio virale, gli anticorpi così prodotti bloccano le proteine Spike e ne impediscono l’ingresso nelle cellule. La vaccinazione, inoltre, attiva anche le cellule T che preparano il sistema immunitario a rispondere a ulteriori esposizioni a SARS-CoV-2 Il vaccino, quindi, non introduce nelle cellule di chi si vaccina il virus vero e proprio, ma solo l’informazione genetica che serve alla cellula per costruire copie della proteina Spike. Se, in un momento successivo, la persona vaccinata dovesse entrare nuovamente in contatto con il SARS-CoV-2, il suo sistema immunitario riconoscerà il virus e sarà pronto a combatterlo. L’mRNA del vaccino non resta nell’organismo ma si degrada poco dopo la vaccinazione".

Cosa contiene una dose di vaccino. "Il Comirnaty contiene un RNA messaggero che non può propagare se stesso nelle cellule dell’ospite, ma induce la sintesi di antigeni del virus SARS-CoV-2 (che esso stesso codifica). Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale della persona vaccinata con produzione di anticorpi neutralizzanti. L’RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-0315 e ALC-0159 per facilitare l’ingresso nelle cellule. Il vaccino contiene inoltre altri eccipienti: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, colesterolo, potassio cloruro, potassio diidrogeno fosfato, Sodio cloruro, Fosfato disodico diidrato, saccarosio ed acqua per preparazioni iniettabili".