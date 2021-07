Paolo Tedeschi nuovo capo di gabinetto di Giani

Si ribalta autogrù in Costiera amalfitana: il video del'automezzo in bilico sulla scogliera

Il nuovo capo di gabinetto alla presidenza della Regione Toscana entrerà al posto di Ledo Gori, rimosso dall'incarico perché indagato dalla Dda

FIRENZE — Il presidente Eugenio Giani ha firmato oggi il decreto che conferisce a Paolo Tedeschi il ruolo di capo gabinetto alla presidenza della Regione Toscana. Tedeschi entra al posto di Ledo Gori rimosso dall'incarico perché indagato nell'indagine Keu.

“Paolo Tedeschi – sottolinea il presidente Giani – ha rilevanti competenze in materia di prevenzione e gestione di crisi aziendali complesse, attrazione e consolidamento di investimenti nazionali ed esteri, è esperto in relazioni e procedure pubblico-private con soggetti economici chiamati a operare in Toscana, nonché nella gestione di progetti di sviluppo e competitività territoriale in raccordo con i fondi europei”.

“In un momento in cui il rilancio economico della Toscana appare prioritario accanto all’emergenza sanitaria – aggiunge Giani - la figura di Tedeschi potrà garantire una forte capacità di iniziativa sul piano dell’attenzione alla realtà economica e dei lavoratori delle imprese nella regione, oltre a svolgere una funzione di raccordo con gli enti locali, le parti sociali e le realtà territoriali”.