Primo "focolaio da maxischermo" dopo Italia-Inghilterra

Emergenza Covid, tre persone positive e nove in quarantena, avevano assistito alla finale di Euro 2020 davanti a un maxischermo all'aperto

FIRENZE — Tre persone positive al coronavirus e 9 in quarantena. È questo il parziale bilancio, del primo focolaio da maxischermo in Toscana.

Il maxischermo si trovava all'aperto a Firenze ed è stato posizionato domenica scorsa, giorno della finale di Euro 2020, vinta ai rigori dall'Italia sull'Inghilterra.

Asl Toscana centro ha reso noto che molti dei positivi emersi in questo periodo sono giovani under 25 di ritorno dalle vacanze in Grecia. La maggior parte non sono vaccinati o hanno ricevuto una sola dose e sono perlopiù asintomatici o con pochi sintomi.

Questi focolai in estate sono causati dalla variante Delta, ex indiana e molto più contagiosa delle altre. Nell'ultima settimana i nuovi casi sono stati il 105% in più di quella precedente e cinque province hanno un'incidenza giornaliera da zona gialla.