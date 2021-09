Toscana Aeroporti, salta la vendita dell'handling

L'azienda che gestisce gli scali di Pisa e Firenze ha reso noto che non ci sono le condizioni necessarie per la cessione della controllata

FIRENZE — Il Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze, ha reso noto che al momento non ci sono le condizioni per la cessione della controllata Toscana aeroporti Handling, la società che gestisce i servizi a terra negli aeroporti.

La possibile cessione del comparto aveva provocato preoccupazioni e proteste nei lavoratori, che sono circa 450. Più volte nei mesi scorsi ci sono state manifestazioni con i sindacati, sia a Firenze che a Pisa.

Toscana Aeroporti ha però ribadito che la cessione del comparto handling rimane un obiettivo strategico per continuare a svolgere al meglio la gestione delle altre attività aeroportuali.

La procedura di due diligence per la cessione dell'handling era stata avviata a Marzo, tra le condizioni necessarie per il buon esito della trattativa Ta aveva chiesto il mantenimento di tutti i posti di lavoro e gli stessi salari per almeno due anni.