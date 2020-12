In Italia 12.756 nuovi casi positivi e 499 vittime

Rispetto a ieri sono stati individuati duemila nuovi contagiati in meno per un drastico calo dei tamponi. Ma calano anche i ricoverati in ospedale

ROMA — Come in tutti i giorni festivi i servizi sanitari hanno effettuato un numero molto più basso di tamponi e così nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati sul territorio nazionale 12.756 nuovi casi di Covid a fronte di 118.475 test (ieri erano stati trentamila in più). Il tasso di positività rispetto al totale dei tamponi, compresi quelli di controllo, risale al 10,8%.

In calo anche i deceduti, 499 contro i 634 di ieri, così come diminuiscono anche i ricoveri in ospedale, oggi sono 428 in meno, di cui 25 nelle tereapie intensive.

La regione che ha registrato il maggior incremento di contagiati è il veneto con 2.427 nuovi casi a fronte di 10.798 tamponi. Seguono:

- la Campania con 1.361 nuovi casi su 15.872 tamponi;

- il Lazio con 1.297 nuovi casi con 13.724 tamponi;

- la Lombardia con 1.233 nuovi casi e 14.175 tamponi;

- l'Emilia Romagna con 1.079 nuovi casi e 10.483 tamponi;

- la Puglia con 917 nuovi casi su 2.748 tamponi;

- il Piemonte con 906 nuovi casi su 10.579 tamponi;

- la Sicilia con 753 nuovi casi e 7.013 tamponi;

- il Friuli Venezia Giulia con 633 nuovi casi su 5.190 tamponi;

- la Toscana con 505 nuovi casi su 9.878 tamponi.