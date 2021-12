In Italia 30.810 nuovi positivi, Lombardia e Lazio verso il giallo

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

Le vittime del virus sono 142, i ricoverati in ospedale 600 in più. Nove regioni hanno superato i limiti sia nelle intensive che nei reparti ordinari

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 30.810 nuovi casi di Covid, in aumento rispetto ai 24.883 di ieri, a fronte di 343.968 tamponi, 120mila in più. Il tasso di positività scende all'8,9%.

Le vittime risalgono a 141 dalle 81 del giorno di Santo Stefano. E aumentano i ricoverati in ospedale: in terapia intensiva sono 1.126, 37 in più rispetto a ieri, nei reparti Covid ordinari sono 9.723, 503 in più. A livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto di rianimazione è arrivato al 12%, 2 punti al di sopra della soglia di sicurezza, e ha raggiunto il limite del 15% anche nei reparti ordinari.

Ieri erano stati 217.052.. Sono 1.126 (ieri erano 1.089) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più.

Sono 9 le regioni che superano le soglie critiche negli ospedali: la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, le Marche, le due Province autonome di Bolzano e Trento, il Piemonte e Veneto.

Lazio e Lombardia sono le regioni che più rischiano di passare in zona gialla dalla prossima settimana. La Toscana invece ha ancora una situazione abbastanza tranquilla nei reparti Covid ordinari e resta in zona bianca.

Qui sotto i nuovi casi registrati dalle singole regioni. Per leggere il bollettino Covid della Toscana clicca qui.

Tabella Ministero della salute