In Italia 4.743 nuovi casi di Covid e 7 morti

La Toscana è fra le 4 regioni con l'incremento maggiore di nuovi contagi. Negli ospedali italiani 52 ricoverati in più, 6 nuovi casi gravi

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati diagnosticati 4.743 casi di Covid, 400 meno di ieri ma anche i tamponi processati sono diminuiti sensibilmente, oggi 176mila, ieri 258mila.

In lieve aumento anche le vittime, oggi sono 7 contro le 5 di ieri e portano il totale dei morti per Covid a 127.949.

Nel bollettino nazionale di oggi sono stati inseriti anche 1.001 nuovi guariti. Gli attualmente positivi salgono quindi a 66-257, 3.734 in più rispetto a 24 ore fa. Di questi, i ricoverati in ospedale sono 1.392, 52 in più, mentre i malati gravi in rianimazione sono 178, 6 in più.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di positivi sono Il lazio (660 nuovi casi su 25.446 tamponi), la Sicilia (568 a fronte di 8.025 tamponi), il Piemonte (565 a fronte di 11.030 tamponi), la Toscama (513 a fronte di 12.082 tamponi), il Veneto (507 su 25.847 tamponi).

Seguono la Lombardia con 461 a fronte di 28.092 test, la Sardegna (324 a dronte di 2.619 test), la Campania 8301 a fronte di 12.439 test.

Tutte le altre regioni sono al di sotto dei 120 nuovi casi.

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui