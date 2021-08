In Italia altri 4.845 casi di Covid e 27 morti

Aumentano i nuovi positivi ma i tamponi sono quasi triplicati. Aumentano i ricoverati, in Sardegna occupato il 10% dei posti letto di terapia intensiva

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 4.845 nuovi positivi al Covid-19, 1.600 in più rispetto a ieri ma a fronte di un numero di tamponi quasi triplicato, 209.719 contro 83.223. Il tasso di positività sul totale dei test scende quindi al 2,3% dal 3,8 di ieri.

Nel bollettino nazionale di oggi sono state inserite altre 27 vittime del virus, in aumento rispetto alle 23 di ieri così come sono aumentati i ricoveri in ospedale: nei reparti ordinari ci sono 126 degenti in più per un totale di 2.196 persone; nelle terapie intensive, considerando il saldo fra i nuovi ingressi e le uscite, ci sono 9 pazienti gravi in più per un totale di 258 degenti. I deceduti in Italia per Covid salgono quindi a 128.155.

I dimessi e i guariti oggi sono invece 3.615 e portano il totale a 4.141.043. Tolti i guariti e le vittine, in Italia le persone con l'infezione attualmente in corso sono 94.216, 1.199 in più rispetto a 24 ore fa.

Per quanto riguarda le regioni, l'incremento di nuovi casi più elevato è stato registrato in Sicilia (809 nuovi casi a fronte di 14.296 tamponi). Seguono:

- Veneto con 663 nuovi casi a fronte di 40.250 tamponi

- Lombardia con 586 nuovi casi a fronte di 35.010 tamponi

- Lazio con 421 nuovi casi (il numero di tamponi non è pervenuto).

La Sardegna ha raggiunto oggi un tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva del 10%: superando questo limite e con un'incidenza settimanale superiore a 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti (attualmente è a 134), questa regione rischia di passare in zona gialla dalla prossima settimana.

La Sicilia ha invece raggiunto l'11% di posti letto ordinari occupati ma il limite per la zona gialla, il 15%, è ancora lontano.

Per leggere i dati toscani sugli ospedali clicca qui. Per leggere invece il bollettino Covid completo di oggi della Regione Toscana clicca qui.