Morti di Covid altri 18 toscani ma il contagio frena

Oggi i guariti sono più numerosi dei nuovi casi di contagio e anche il tasso di positività sulle prime diagnosi è sceso di 15 punti

FIRENZE — Nel primo giorno di zona gialla la Toscana fronteggia l'epidemia di Covid cercando di cogliere anche il minimo segnale di attenuazione della tempesta che l'ha travolta fra Natale e Capodanno. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati nel bollettino regionale sono scesi a 5.790,con un'età media di 39 anni, individuati sottoponendo a test 9.722 casi sospetti di cui è risultato contagiato il 59,6%, un tasso di positività sulle prime diagnosi molto più basso rispetto al 74,5 di ieri. Considerando anche i tamponi di controllo si arriva a 32mila tamponi processati. Buone notizie anche sul fronte dei guariti: oggi sono 6.923, un numero più elevato dei nuovi contagiati, e portano il totale a 323.160.

"Il contagio è fortissimo ma sta dando segni di appiattimento - ha commentato il governatore Eugenio Giani - Stamani i contagi sono 5.790, ieri erano 12mila, sono trend che, se li rapportate al lunedì della scorsa settimana, vi rendete conto che sono un migliaio di meno. Inoltre è un contagio diverso perchè la stragrande maggioranza delle persone lo gestisce da casa e non in ospedale, grazie alle vaccinazioni. Negli ultimi giorni abbiamo riscontrato un buon incremento nella somministrazione delle dosi, molti bambini e ragazzi ma anche qualche no-vax convertito".

Nel bollettino regionale di oggi ci sono purtroppo altri 18 nuovi decessi: 11 uomini e 7 donne con un'età media di 80 anni cosìm distribuiti fra le province: 8 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Livorno, 1 ad Arezzo e 4 a Siena. Il totale delle vittime del virus sale a 7669.

In diminuzione gli attulamente positivi sul territorio regionale: oggi sono 173.897. Crescono ancora i ricoverati in ospedale: oggi sono 1.197 (46 in più rispetto a ieri), di cui 113 in terapia intensiva (2 in meno).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (3.300 confermati con tampone molecolare e 2.490 da test rapido antigenico)

Asl Toscana Centro - 150.273 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.916 in più rispetto a ieri), 41.603 a Prato (373 in più), 44.106 a Pistoia (440 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 24.665 a Massa (276 in più), 49.840 a Lucca (565 in più), 58.254 a Pisa (597 in più), 36.825 a Livorno (595 in più),

Asl Toscana Sud Est - 45.102 ad Arezzo (506 in più), 33.091 a Siena (340 in più), 20.412 a Grosseto (182 in più).