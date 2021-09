Muore travolto dall'albero, operaio aveva 33 anni

La zia paterna di Eitan: «Portato via dal nonno materno condannato in passato per maltrattamenti»

Un agriturismo è stato lo scenario dell'ennesima tragedia sul lavoro. Stava tagliando un albero in aperta campagna. Cordoglio del presidente Giani

PECCIOLI — Non si arresta la lunga sequenza degli incidenti mortali sul lavoro in Toscana dove un operaio di 33 anni è deceduto a Ghizzano di Peccioli, nella provincia di Pisa. L'uomo, un cittadino straniero di 33 anni sarebbe stato travolto dall'albero che stava tagliando all'interno di un agriturismo presso il quale prestava servizio. La vittima lascia una moglie e due bambini.

L'uomo stava tagliando la pianta quando alle 9 e 30 è partita la chiamata al 118. Inutili i tentativi di salvare l'uomo da parte dei soccorritori che ne hanno dovuto constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori della Asl che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.

“Dobbiamo interrompere questo stillicidio di morti: è un imperativo categorico - lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, esprimendo cordoglio alla famiglia dell'operaio - La Regione ha da tempo messo in campo strumenti per potenziare la sicurezza e campagne per sensibilizzare la popolazione, fin dagli anni passati sui banchi a scuola. Non dobbiamo arrenderci e proseguire su questa strada per diffondere la cultura della prevenzione a tutti i livelli: assieme alle parti sociali e alle istituzioni locali, con le scuole e le aziende sanitarie, intervenendo con investimenti, controlli e sanzioni e fornendo alle imprese strumenti per investire di più e meglio nella sicurezza”.

Si tratta del quinto episodio registrato in Toscana negli ultimi giorni. Il 10 Settembre era deceduto all'ospedale Cisanello di Pisa un uomo di 73 anni, rimasto folgorato mentre potava un albero all'interno di un giardino privato.