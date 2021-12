Tampone selvaggio, tracciamento saltato, fine anno nel caos

L'incidenza settimanale ha assunto dimensioni impressionanti: 1.098 nuovi casi ogni 100mila abitanti. E' inferiore solo a quella di Lombardia e Umbria

TOSCANA — Era scontato un aumento dei casi di Covid mantenendo aperte buona parte delle attività anche durante le feste di fine anno. Ma nessuno poteva immaginare la situazione che si è generata.

In Toscana il 29 Dicembre le persone con l'infezione da Covid in corso erano 42.636. Oggi, 31 Dicembre, sono 74.300, 32mila in più in in sole 48 ore per la furiosa corsa al tampone dei giorni di Natale e perchè la Regione, per decongestionare i laboratori di analisi sommersi dalle richieste, ha disposto che basti un test rapido per certificare il contagio, senza la necessità di un tampone molecolare di conferma. Tre le conseguenze: un'incidenza settimanale spropositata, 1.098 nuovi casi ogni 100mila abitanti, una gigantesca mole di lavoro per le aziende sanitarie per la gestione di migliaia di nuovi positivi e il blocco totale del sistema di tracciamento dei loro contatti. E dobbiamo ancora scavallare i veglioni di Capodanno.

Sul fronte dei dati, i bollettini Covid della Regione parlano chiaro.

Le persone in quarantena perchè entrate in contatto con un positivo il 29 Dicembre erano 51.633, il 30 Dicembre 52.272 (appena 639 in più a fronte di 15.883 nuovi casi di infezione), oggi addirittura sono scese a 52.027, 245 in meno. Calcolando che, in media, ogni cittadino risultato positivo al Covid sia entrato in contatto nelle 48 ore precedenti con almeno 5 individui, i casi sono due: o in Toscana la variante Omicron ha preso la mira per beccare solo le persone che vivono sole senza uno straccio di vita sociale o le Asl non tracciano più i contatti.

Sentite cosa è successo a un nostro lettore di Firenze: risultato ufficialmente contagiato il 28 Dicembre dopo un tampone molecolare eseguito a Marradi, è riuscito solo oggi, dopo innumerevoli tentativi, a parlare con la Asl per avere le istruzioni su come procedere (il medico di famiglia non ha mai risposto alle sue chiamate); e quando ha chiesto se doveva comunicare i suoi contatti stretti, si è sentito dire che, spiacenti, ma non era possibile acquisire altri dati. Stop.

Dal canto suo la Regione sta comunque cercando di potenziare le centrali di tracciamento con nuovo personale e ha ampliato da 1 a 3 giorni le agende di prenotazione dei tamponi sul portale web prenotatampone.sanita.toscana.it: se prima si poteva prenotare solo per il giorno successivo, adesso si hanno 3 giorni a disposizione per fissare l'appuntamento. E' stato attivato anche un sistema di attesa: quando i cittadini si connettono al portale, vengono messi in una coda virtuale e vengono informati in tempo reale di quanto tempo manca al loro turno.

La Regione conta inoltre di raddoppiare, gradualmente, l'offerta giornaliera di tamponi molecolari, passando da 10mila a 20mila al giorno e di distribuire in aggiunta, quotidianamente, 25mila test antigenici rapidi.

Non ci resta che attendere sperando, irrazionalmente, che l'orizzonte si rischiari. Peccato però: i sindaci e i presidenti delle Regioni, a partire da quello della Toscana, Eugenio Giani, chiedono da mesi al governo di istituire l'obbligo di vaccinazione per dare una svolta alla lotta contro il Covid. Invece niente fa fare: a colpi di ordinanze, circolari e decreti emanati all'ultimo tuffo, scritti malissimo e comunicati in modo frammentario, alla fine Draghi & C. hanno gettato il Paese nel caos. Producendo, questo è vero, anche un miracolo: far rimpiangere le terrificanti conferenze stampa post Dpcm di gialloverde memoria, trasmesse a reti unificate da tutti i Tg all'ora di cena. Se non altro, dopo si aveva un'idea di cosa ci aspettava.