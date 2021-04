Ufficiale, la Toscana resta in zona gialla

Lo ha annunciato il governatore Giani: "Tutte le province hanno un'incidenza sotto la soglia limite". Valle d'Aosta in rosso e Sardegna in arancione

FIRENZE — La Toscana, per decisione del ministro della salute Roberto Speranza, rimane in zona gialla anche la prossima settimana, quella compresa fra lunedì 3 e domenica 9 Maggio.

Considerato che, per la prima volta, in tutte le province toscane i contagi sono al di sotto dei 250 nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti, per il governatore Giani non è necessario disporre eventuali zone rosse o arancioni localizzate.

“La conferma della Toscana in zona gialla è una notizia positiva - ha detto Giani - Questo non ci esime dal continuare a essere prudenti. Dobbiamo agire con senso di responsabilità e fare attenzione, rispettando le regole essenziali per evitare che la curva epidemiologica ricominci a crescere”.

Per quanto riguarda i cambi di colori delle Regioni, Speranza ne ha disposti solo 2 per la prossima settimana: la zona rossa per la Valle d'Aosta e quella arancione per la Sardegna. Restano in zona arancione anche la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Tutte le altre regioni e Province autonome sono in zona gialla.