Covid, il vaccino Janssen torna in pista

L'Ema ha riconosciuto un possibile legame con gli 8 casi di trombosi avvenuti negli Stati Uniti ma sono eventi rari: "I benefici superano i rischi"

AMSTERDAM — Un mese dopo si ripete il copione già vissuto con il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca.

L'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, dopo aver studiato gli 8 casi di trombosi registrati negli Stati Uniti in donne di età compresa fra i 18 e i 58 anni dopo la somministrazione del vaccino Janssen, di cui uno con esito mortale, ha rilevato un possibile collegamento fra il siero prodotto dalla Johnson e Johnson e questi "casi molto rari di trombosi insolite associate a piastrine basse".

Per gli scienziati dell'Ema però "il rapporto rischio-beneficio complessivo del vaccino Janssen rimane positivo".

"La malattia Covid-19 è associata a un rischio di ospedalizzazione e morte - si legge in una nota dell'Ema - La combinazione segnalata fra coaguli di sangue e livelli di piastrine basse è molto rara e i benefici complessivi del vaccino Janssen nella prevenzione del Covid superano i rischi degli effetti collaterali".

L'unica indicazione fornita dall'Ema è stata quella di aggiungere nel foglietto illustrativo allegato alle confezioni di vaccino l'avviso dell'effetto collaterale raro di coaguli di sangue insoliti con livelli bassi di piastrine.

Prima della sospensione, il vaccino Janssen era stato somministrato a 7 milioni di americani e i casi di trombosi rilevati sono stati 6.

Johnson & Johnson ha già consegnato 184mila dosi di vaccino anti-Covid all'Italia, la cui distribuzione è stata sospesa dal governo in attesa del pronunciamento dell'Ema. A questo punto le indicazioni di oggi dell'agenzia europea saranno recepite dall'Aifa (l'agenzia italiana del farmaco) con la probabile raccomandazione di limitare l'utilizzo del siero alle persone con più di 60 anni, come già avvenuto per AstraZeneca. E dopo il via libera ufficiale del ministro Speranza, le 184mila dosi saranno distribuite alle Regioni. Alla Toscana ne toccheranno 11mila, destinate probabilmente ai cittadini della fascia di età dai 60 ai 69 anni.