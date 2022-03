Buca lo stop, investe una ragazzina e scappa

La 16enne si trovava in motorino quando l'auto l'ha travolta facendola cadere a terra. Ma il conducente non l'ha soccorsa e se n'è andato

PRATO — Ha bucato lo stop all’incrocio tra via Soffici e via Verga a Le Fontanelle finendo per travolgere una ragazzina in motorino ma non si è fermato a soccorrerla: l'ha lasciata a terra ferita ed è fuggito. La ricostruzione dell'incidente è fornita dalla polizia municipale di Prato che ha rintracciato il conducente.

L'uomo, 43 anni, alla fine ha ammesso di esser lui alla guida e non ha saputo giustificare l'essersi allontanato senza prestare aiuto. E' stato quindi denunciato e ora rischia fino a 5 anni di reclusione e gli è stata ritirata la patente di guida per la sospensione per un periodo fino a tre anni. Sarà poi sanzionato per non aver rispettato lo stop provocando l'incidente.

Il sinistro è avvenuto giovedì scorso. La ragazza, 16 anni, era in motorino quando l'auto l'ha investita facendola cadere a terra. Poi la vettura si è dileguata. Gli agenti del reparto sinistri stradali della Municipale, giunti sul posto, hanno trovato la 16enne ferita ancora a terra, con gli operatori dell'ambulanza che le prestavano i primi soccorso.

A terra c'erano anche diverse parti della carrozzeria di un'auto di colore nero, rivelatisi determinanti per il riconoscimento successivo del veicolo rintracciato - così come l'uomo - tramite riscontri incrociati. Gli agenti hanno invitato il 43enne a presentarsi al Comando, e lui però si è rifiutato inizialmente di collaborare.

Lo hanno dunque raggiunto presso la sua abitazione dove alla fine ha mostrato l'auto in garage con parti di carrozzeria mancanti e danneggiate in tutto e per tutto compatibili con i pezzi rinvenuti a terra sul teatro dell’incidente. Messo dinanzi all'evidenza, l'uomo ha ammesso il suo coinvolgimento nell'incidente.