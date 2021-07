Casi di Covid triplicati nella Toscana della costa

Nell'ultima settimana i nuovi contagiati solo nella Asl Toscana Nord Ovest sono stati 917 e di questi 879 sono risultati non vaccinati

TOSCANA — Dal 20 al 26 Luglio, in Toscana, i nuovi casi di Covid sono stati 2.765 contro i 1.153 della settimana precedente.

Nel territorio dell'Asl Toscana Nord Ovest in particolare, i nuovi positivi sono quasi triplicati, passando dai 376 della settimana precedente a 917, di cui ben 879 sono risultati non vaccinati, 31 con una sola dose e appena 7 (quindi l'1%) con doppia dose. Bisogna considerare che nel territorio di competenza di questa Asl (le province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara) si concentrano molte località che, nei mesi estivi, sono affollate di turisti, molti dei quali giovani e dalla vita sociale intensa. Non a caso è molto bassa anche l'età media dei nuovi contagiati, due terzi dei quali, in quasi tutti i distretti, hanno meno di 35 anni.

L'impennata di nuovi contagiati ha riguardato anche i territori delle altre 2 Aziende sanitarie toscane: nell'Asl Toscana Centro (province di Firenze, Prato, Pistoia e l'Empolese) dal 20 al 26 Luglio sono stati individuati 1.346 nuovi casi di Covid contro i 558 della settimana prima. Nell'Asl Toscana Sud Est (province di Arezzo, Grosseto e Siena) i nuovi contagiati sono stati invece 502 contro i 219 della settimana precedente.

Ma vediamo altri dati relativi all'Asl Toscana Nord Ovest che sta registrando il maggior incremento percentuale, prendendo come riferimento sempre l'ultima settimana.

ZONA APUANE

I nuovi positivi sono stati 95, 59 a Carrara, 29 a Massa e 7 a Montignoso; 55 (pari al 58% del totale) hanno meno di 35 anni.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 102.664 prime dosi e 79.910 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 65,4%.



ZONA LUNIGIANA

23 nuovi casi positivi di cui 17 (pari al 73%) hanno meno di 35 anni. Questa la distribuzione: Aulla 11, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 1, Licciana Nardi 1, Mulazzo 3, Tresana 4, Villafranca in Lunigiana 2.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 24.980 prime dosi e 19.968 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 62,9%.

ZONA PIANA DI LUCCA

203 nuovi casi positivi di cui 143 (pari al 70%) hanno meno di 35 anni. Questa la loro distribuzione: Altopascio 18, Capannori 71, Lucca 103, Pescaglia 3, Porcari 7, Villa Basilica 1.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 83.885 prime dosi e 66.898 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 63,2%.



ZONA VALLE DEL SERCHIO

78 nuovi casi positivi di cui 62 (pari al 79%) hanno meno di 35 anni. Questa la distribuzione fra i Comuni: Bagni di Lucca 4, Barga 3, Borgo a Mozzano 9, Careggine 3, Castelnuovo di Garfagnana 22, Castiglione Garfagnana 7, Coreglia Antelminelli 3, Gallicano 1, Minucciano 1, Molazzana 1, Piazza al Serchio 2, Pieve Fosciana 7, San Romano in Garfagnana 2, Sillano Giuncugnano 2, Vagli 2, Villa Collemandina 9.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 21.575 prime dosi e 18.947 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 66,6%.



ZONA PISANA

104 nuovi casi positivi di cui 77 (pari al 74%) hanno meno di 35 anni, così distribuiti: Calci 4, Cascina 19, Crespina Lorenzana 5, Orciano Pisano 2, Pisa 48, San Giuliano Terme 15, Vecchiano 5, Vicopisano 6.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 80.346 prime dosi e 62.121 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 69,3%



ZONA ALTA VAL DI CECINA E VALDERA

66 nuovi casi positivi di cui 41 (pari al 62%) hanno meno di 35 anni. Questa la distribuzione: Bientina 4, Buti 2, Calcinaia 9, Capannoli 5, Casciana Terme Lari 8, Peccioli 4, Ponsacco 10, Pontedera 17, Santa Maria a Monte 5, Volterra 2.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 86.719 prime dosi e 64.444 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 66,4%.



ZONA LIVORNESE

154 nuovi casi positivi di cui 89 (pari al 59%) hanno meno di 35 anni. Questa la distribuzione: Collesalvetti 20, Livorno 134.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 100.546 prime dosi e 80.641 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 62%.



ZONA VALLI ETRUSCHE: 45 nuovi casi positivi di cui 28 (pari al 62%) hanno meno di 35 anni. Questa la distribuzione: Campiglia Marittima 4, Castagneto Carducci 4, Castellina Marittima 1, Cecina 15, Piombino 5, Rosignano Marittimo 14, Santa Luce 2.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 64.629 prime dosi e 47.330 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 63,9%.



ZONA ELBA: 5 nuovi casi positivi, 1 a Capoliveri, 1 a Porto Azzurro, 1 a Portoferraio e 2 a Rio. Solo una di queste persone ha meno di 35 anni.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 21.670 prime dosi e 21.045 cicli completi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 68,9%.