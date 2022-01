Stop al tracciamento via sms, ecco l'autodichiarazione online

È durata pochi giorni la modalità di tracciamento di positività con messaggio sms. La Regione cambia strada e passa all'autocompilazione online

FIRENZE — È durata pochissimi giorni e un solo invio la scelta della Regione Toscana di tracciare i nuovi positivi al coronavirus con un sms. Sono stati più di 80mila i messaggi inviati ai cittadini ma resteranno gli unici.

Questo servizio infatti è già stato archiviato e la Regione ha introdotto un sistema di autotracciamento online sul portale regionale, a questo indirizzo.

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha spiegato dai canali social che il sito è in fase di aggiornamento per per permettere l'autotracciamento. Ma ci si potrà tracciare anche con il fascicolo sanitario elettronico e, dai prossimi giorni, anche con l'app Toscana salute.

Per fare il tracciamento il cittadino deve rispondere ad alcune domande sulla sua ubicazione, e sullo stato di salute.

A quanto si è appreso su oltre 80mila sms inviati il 55% dei positivi non ha ricevuto non ha risposto.