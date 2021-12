Morti per Covid altri 9 toscani, 54 ricoverati in più

Peggiora la situazione negli ospedali e la distanza dalla zona gialla si accorcia. Il 60% dei nuovi contagiati ha meno di 40 anni

FIRENZE — La rapidissima diffusione della variante Omicron non ha fatto impennare solo i contagi in Toscana, cresciuti del 125,8% in una settimana, ma sono aumentati anche i ricoveri in ospedale e la distanza che separa la nostra regione dalla zona gialla si accorcia: oggi ci sono infatti 54 i ricoverati per Covid in più per un totale di 569 persone. In terapia intensiva i ricoverati sono 76, 4 in più rispetto a ieri, con un tasso di occupazione deimposti letto pari al 13,33% (la soglia massima consentita è il 10% e quindi la Toscana è già oltre); nei reparti Covid ordinari i malati sono 493, 50 in più rispetto a ieri, per un tasso di occupazione dei posti letto pari al 9,8% contro una soglia massima del 15%.

Cresce il numero delle vittime del virus. Nel bollettino regionale di oggi sono 9, 5 uomini e 4 donne con un'età media di 79 anni spirati rispettivamente 2 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. Il totale dei deceduti sale quindi a 7.525 dall'inizio dell'epidemia.

I nuovi positivi sono 2.843 individuati sottoponendo a test 6.022 casi sospetti di cui è risultato positivo il 47,2%, una percentuale record. Considerando anche i tamponi di controllo si arriva a oltre 17mila tamponi. L'età media dei nuovi casi è di 36 anni circa e il 60% ha meno di 40 anni (il 21% ha meno di 20 anni, il 39% tra 20 e 39 anni, il 28% tra 40 e 59 anni, il 10% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più).

I guariti sono invece 551 in più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (2.768 confermati con tampone molecolare e 75 da test rapido antigenico)

Asl Toscana Centro - Sono 93.186 i casi complessivi ad oggi a Firenze (847 in più rispetto a ieri), 29.440 a Prato (237 in più), 31.459 a Pistoia (138 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 17.661 a Massa (176 in più), 33.955 a Lucca (276 in più), 38.824 a Pisa (285 in più), 25.687 a Livorno (93 in più),

Asl Toscana Sud Est - 30.780 ad Arezzo (367 in più), 20.948 a Siena (282 in più), 14.631 a Grosseto (142 in più).

L'incidenza settimanale di nuovi casi in Toscana ha superato quota 461 ogni 100mila abitanti.